男未掛車牌遭攔查 油門下藏毒被逮

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47歲申姓男子移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒品。（葉書宏翻攝）

47歲申姓男子在桃園市中壢販毒，新北市樹林警分局獲報前往查緝，當場查獲安非他命9包、海洛因3包，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方查緝時發現，申嫌駕駛自小客車未依規定掛車牌，直覺有問題，上前攔查後發現果不其然。申嫌見警方出現於眼前，神色緊張且眼神不斷游移，正當警方直覺有異時，眼尖發現駕駛座油門踏板下方有一袋不名物品，經不斷詢問之下，申男坦承毒品等物。

經警方追查，申嫌供稱毒品係於一家遊藝場內購得，然對於毒品來源卻均顯得避重就輕，表示全是個人施用，目前正持續追查毒品上游；訊後將申姓犯嫌依毒品危害防制條例等罪嫌移送。

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(中時)