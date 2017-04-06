習川會決定美元與人民幣後市

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習川會周五登場，美國財經媒體MarketWatch報導，這場全球前2大經濟體領袖峰會的會談結果將決定美元與人民幣的後市走向。

川普政府財經部會內部對中國立場呈現分歧，主戰派以川普的首席貿易談判代表納瓦洛(Peter Navarro)為代表，以財長穆欽(Steven Mnuchin)為首的鴿派陣營則主張需與中國保持緊密的貿易關係。

市場策略師因此關注的焦點之一是習川會川普將帶哪位閣員隨行，這場峰會的結果不僅將決定川普任內的貿易政策，同時也會對美元、人民幣與全球金融市場造成深遠的影響。

(工商)