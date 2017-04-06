明華園等5團隊 藝術下鄉巡演開跑

偏鄉地區孩子要看戲，不比都會區方便。近期明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團等5團隊參與王詹樣公益信託計畫，將下鄉演出，深入社區、社福機構、廟口和山間部落等地演出，即日起至11月期間，預計完成全台30場巡演。

今（6）日記者會上，明華園第三代成員陳昭婷和陳昭賢演出巡演劇碼之一《鴛鴦槍》，這是一段描述皇帝微服出巡，和民間女子比武招親的故事。兩人允文允武，在耍花槍與說學逗唱間，令現場觀眾笑聲不斷，展現歌仔戲的親和力。

明華園戲劇總團團長陳勝福表示，明華園已有許多下鄉演出經驗的，此回同樣比照劇院規格，出動4台25噸大卡車和2台巴士和各地鄉親分享好戲。

除此之外，陳勝福透露，明華園在各地巡演和觀眾打成一片的關鍵祕笈，就是上字幕，「這是獨家祕辛，不管在哪裡演出，我們都不忘準備兩大行字幕，讓聽不懂台語的觀眾看懂戲，也讓想收藏優美台詞的觀眾，可以有依據。」

「因為有字幕的關係，明華園的觀眾可以從小朋友到100歲的長輩。」陳勝福表示，下鄉巡演甚至能觸及更大的觀眾群，「最高紀錄是一個晚上有3000多人能欣賞明華園演出，等於國家劇院兩場滿座的人次，非常有成就感。」

值得一提的是，亦宛然掌中劇團此回將深入山林部落，到花蓮秀林鄉太魯閣口、卓溪鄉山里部落等地演出，演出劇目包括《西遊記》、《火雲山》和《武松打虎》等。

此回參與巡演5團隊包括明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團、如果兒童劇團、大龍峒金獅團和蘋果劇團。演出行程即日起將巡演於花蓮、宜蘭、新北市、桃園、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄等地，詳細場次可至「王詹樣公益信託」官網查詢。

(中時)