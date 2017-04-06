明華園等5團隊 藝術下鄉巡演開跑
偏鄉地區孩子要看戲，不比都會區方便。近期明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團等5團隊參與王詹樣公益信託計畫，將下鄉演出，深入社區、社福機構、廟口和山間部落等地演出，即日起至11月期間，預計完成全台30場巡演。
今（6）日記者會上，明華園第三代成員陳昭婷和陳昭賢演出巡演劇碼之一《鴛鴦槍》，這是一段描述皇帝微服出巡，和民間女子比武招親的故事。兩人允文允武，在耍花槍與說學逗唱間，令現場觀眾笑聲不斷，展現歌仔戲的親和力。
明華園戲劇總團團長陳勝福表示，明華園已有許多下鄉演出經驗的，此回同樣比照劇院規格，出動4台25噸大卡車和2台巴士和各地鄉親分享好戲。
除此之外，陳勝福透露，明華園在各地巡演和觀眾打成一片的關鍵祕笈，就是上字幕，「這是獨家祕辛，不管在哪裡演出，我們都不忘準備兩大行字幕，讓聽不懂台語的觀眾看懂戲，也讓想收藏優美台詞的觀眾，可以有依據。」
「因為有字幕的關係，明華園的觀眾可以從小朋友到100歲的長輩。」陳勝福表示，下鄉巡演甚至能觸及更大的觀眾群，「最高紀錄是一個晚上有3000多人能欣賞明華園演出，等於國家劇院兩場滿座的人次，非常有成就感。」
值得一提的是，亦宛然掌中劇團此回將深入山林部落，到花蓮秀林鄉太魯閣口、卓溪鄉山里部落等地演出，演出劇目包括《西遊記》、《火雲山》和《武松打虎》等。
此回參與巡演5團隊包括明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團、如果兒童劇團、大龍峒金獅團和蘋果劇團。演出行程即日起將巡演於花蓮、宜蘭、新北市、桃園、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄等地，詳細場次可至「王詹樣公益信託」官網查詢。
(中時)
關鍵字：明華園
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。