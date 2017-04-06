Fed喊縮減資產 市場打哆嗦

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聯準會(Fed)周三公布3月貨幣決策會議紀錄證實市場近幾個月來的傳言，Fed雖確認今年緩步升息的基調，但同時暗示有意在年底前就開始縮減資產負債表，金融市場為之一震，全球股市全面嚇跌。

美股周三早盤多頭氣盛，但會議紀錄公布後指數急殺尾盤，道瓊工業指數從大漲近200點翻為收低41點，那斯達克指數收盤更大跌0.6％。

亞洲與歐洲股市周四全面開低，日股收盤重挫1.4％，港股跌0.5％，道瓊斯亞太股市指數單日跌幅達0.8％；英國股市早盤大跌0.6％，德股挫低0.4％，Stoxx 600歐股指數也跌0.4％。

(工商)