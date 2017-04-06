北京上半年預計增5.9萬工作機會

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大陸媒體報導，北京市人社局表示，今年上半年北京全市企業單位預計凈增加工作機會約5.9萬個，其中，文創、物流等新興產業用人需求占比從去年上半年的56.4％上升至今年上半年的61.5％。此外，北京市上半年預計平均月薪為6,628元人民幣。

(工商)