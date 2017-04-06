上海推動夜間經濟 打造夜市

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大陸媒體報導，上海正計畫推動夜間經濟成長，預計在今年內推出4至5家代表當地飲食文化、風俗民情和滿足旅客多元消費的地標型夜市。目前上海肇周路、壽寧路等路街均各具特色，但規模尚不足。專家認為，尚須協調夜市和周邊居民得以順利發展。

(工商)