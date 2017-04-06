雄安第一跳為謠言 警將嚴處造謠者

依據保定市公安局網路安全保衛支隊官方微博消息，於2017年4月3日在保定市民微信朋友圈傳播「雄安第一跳」確定是造謠訊息事件，造謠內容為一市民因承受不了房價劇烈變動，而跳樓自殺。經查發現，死者在保定沒有房屋買賣和交易行為。保定網警已開展調查，將依法嚴肅處理造謠傳謠者。

當地警方也於今日逮捕散播不實訊息的楊姓民眾。經調查，楊姓民眾在未確認事情的真假前，就透過微信散播「雄安第一跳」的假消息，擾亂社會秩序，警方依法處以行政拘留10日的懲處。對此，楊姓民眾表示影響社會秩序，擾亂民心深感歉意，更表明今後絕對不再相信謠言、傳播謠言。大陸警方呼籲網民不要相信謠言、不要亂傳謠言。

(旺報)