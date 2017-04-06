「項少龍」古天樂慟別黃易：一路好走...
香港武俠小說大師黃易昨（5日）中風病逝，享壽65歲。黃易將武俠與科幻結合，開創玄幻武俠小說系列，結果大受讀者歡迎，其作品《尋秦記》改編電視劇演出，更捧紅男主角古天樂。而古天樂今日聽聞黃易逝世，更對鬼才離世感到惋惜又錯愕。
古天樂因為演出港劇《尋秦記》走紅，早前更買下版權，確定將在今年開拍《尋秦記》電影版，他也透過港媒表達對黃易離世既錯愕又沉痛的心情，「黃易是一名鬼才，自己亦有幸飾演他其中一部非常受歡迎的作品，望他能一路好走。」
另外，他也向《香港蘋果娛樂》坦言好惋惜，大讚黃易寫的《尋秦記》好精采，很感謝黃易把項少龍這個角色寫得這麼好，所以才買下電影版權，找回當年電視劇原班人馬，預計年底重拍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。