「項少龍」古天樂慟別黃易：一路好走...

古天樂因為演出黃易作品改編電視劇《尋秦記》走紅。(本報系資料照)

香港武俠小說大師黃易昨（5日）中風病逝，享壽65歲。黃易將武俠與科幻結合，開創玄幻武俠小說系列，結果大受讀者歡迎，其作品《尋秦記》改編電視劇演出，更捧紅男主角古天樂。而古天樂今日聽聞黃易逝世，更對鬼才離世感到惋惜又錯愕。

古天樂因為演出港劇《尋秦記》走紅，早前更買下版權，確定將在今年開拍《尋秦記》電影版，他也透過港媒表達對黃易離世既錯愕又沉痛的心情，「黃易是一名鬼才，自己亦有幸飾演他其中一部非常受歡迎的作品，望他能一路好走。」

另外，他也向《香港蘋果娛樂》坦言好惋惜，大讚黃易寫的《尋秦記》好精采，很感謝黃易把項少龍這個角色寫得這麼好，所以才買下電影版權，找回當年電視劇原班人馬，預計年底重拍。

(中時電子報)