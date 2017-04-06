大陸捕蟹船跨界作業 海巡扣船逮8人

涉嫌跨界捕蟹的大陸籍漁船。（徐養齡翻攝）

海巡人員逼近船隻，準備登船查檢。（徐養齡翻攝）

閩連漁運。（徐養齡翻攝）

新竹海巡隊巡防艇6日上午11時許航經新竹外海20浬處時，發現大陸籍捕蟹船閩連漁運跨界作業，隨即將該船攔停，並將人船帶回台中港偵辦。

新竹海巡隊表示，「閩」船在該海域佈下500多只蟹籠，明顯侵犯我漁業資源，海巡人員隨即登檢並控制人船，帶回船員9人，依違反《兩岸人民關係條例》偵辦中。

(中時)