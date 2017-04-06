老人受虐片再流傳 他們認出是老爸將告護理之家
台中市衛生局在清明節前收到一段疑似老人在安養中心受虐的影片，片中看護粗魯地幫一位老先生洗澡，還用蓮蓬頭沖洗老先生頭部，老先生看起來很不舒服，一再揮手阻擋。這段影片曾在3年前流傳過，衛生局表示，經清查轄內老人安養機構，並無浴室特徵相符者，請民眾進一步提供線索。
中市一位黃姓民眾向媒體表示， 2014年該影片首度在網路上流傳時，他和家人都沒看過，直至最近友人將該影片傳給他的妹妹，妹妹覺得很像父親，再傳給其他家人看過後，認為就是他父親。黃男表示，看到影片很難過，要對護理之家提告，替父親討公道！
黃男表示，2012年間，父親因失智、行動不便，在外籍看護申請還沒下來前，同年11月暫時將他送到南屯區一家護理之家，只住4個月，就因疥瘡嚴重，將父親接回家，後來父親病情惡化，多次進出醫院，2015年底過世。
衛生局表示，該局曾請同仁逐一查訪市內60多家護理之家，但沒有發現浴室與影片中的浴室特徵相符者，如今既有民眾懷疑就是南屯區的一家護理之家，將再派人前往確認，也請民眾進一步提供線索，以利追查。
(中時)
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