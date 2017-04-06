中國籍一女遊客 赴泰不幸溺斃
世界日報報道，一名王姓的中國籍女遊客4日在泰國喀比洪島潛水拍照時不幸溺亡，目前正在調查具體死因。
報道引洪島救生員的話稱，當天執勤的時候，突然聽到一名歐洲男遊客大聲呼救，稱有人溺水了，他趕忙跑過去救援，發現周圍許多遊客都受到驚嚇，而溺水女遊客沉在2米多深的水下，一動不動，於是立即跳下水將游客救上岸，並實施心肺復甦術，隨後送往醫院搶救，但仍然送醫不治。
與王姓女遊客同行的一名男性友人說，事發前，死者下海拍水底美照，自己一直提醒她要穿上救生衣，但是死者不願意穿，稱下水一下子就會回岸上了，隨後便拿著潛水面罩再次下水，之後他自己去了趟廁所，約5分鐘後返回原地時，才從洪島工作人員口中得知死者溺水了，救生員正在實施急救，隨後他一路陪同死者抵達醫院。
救援人員初步猜測，王姓女遊客在潛水拍照時，很可能突然被水嗆到導致失去意識，但具體死因還需要等待進一步調查，泰國喀比遊客救援中心已初步向中國駐泰大使館說明事件原委。
(旺報)
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