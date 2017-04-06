酒女化身股票投資OL 捲款2281萬落跑

潘姓女子原在酒店工作，與王男結識並成為男女朋友，王男請潘女到任職的股份公司上班，後潘女受股份公司及王男委託，投資股票，卻將收受的款項共2281萬元，佔為己有。新北地院判處潘女須賠償股份公司及王男，各1125萬、786萬元。可上訴。

判決指出，潘女於2008至2010年間，分別受某股份公司及王男所託，投資股票，王男更與潘女約定「只能買入，不得賣出」。股份公司與王男分別交付1495萬、786萬給潘女，作為股票買賣之用，沒想到潘女卻將侵占款項，後無故離職。

邱姓證人供稱，潘女在公司無明確職務，工作內容多為協助王男，處理雜事，但潘女擁有公司的大小章及存摺，公司的資金也曾匯到潘女帳戶。與潘女出遊時，曾聽到潘女自述有在玩股票、王男委託其代為買買股票，及抱怨王男買股票的方式不聰明云云。

經法院通知，潘女仍未於最後辯論期日到場說明，新北地院判處潘女須賠償股份公司及王男，各1125萬、786萬元。可上訴。

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(中時)