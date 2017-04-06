全台首家比漾選物店換季 春天找茶趣！
雙和比漾廣場的比漾選物店Beyond Select，是全台第一家百貨業者自營的選物店，今年1月開幕至今，3個月業績近250萬元，第一季以職人咖啡為主題創出好口碑後，第二季再推「好茶提案」以輕鬆喝茶為主題；也首次參加今（6日）起至26日開跑的「美麗購物節」，當日單櫃滿3000送300贈品券。
比漾選物認為「喝茶」應該是生活中輕鬆愉悅的事，本季以「輕鬆喝茶為概念，拋開傳統觀念中品茶的繁文縟節，讓好茶信手拈來。」精選4家各具風格的茶品牌，推出自家的茶葉或茶袋；且從中挑選顛覆高山才有好茶的「山不枯」中低海拔台灣茶、德國有機農莊的「B&G」、花蓮舞鶴台地MOA有機認證的「舞間茶心」台灣茶，各選出早安茶、午安茶及晚安茶的茶袋組合，推出「好茶禮盒」。
配合好茶主題，比漾選物的自有品牌「米BON」，也新推出「金萱茶口味」，再加上原本的醬油、海苔鹽之花、伯爵茶、巧克力，共有五種口味，日後還會新推咖啡口味。延續上一季的「好食舖」商品，與其他各式選品及精選品牌，也都持續帶進新的好農食品及生活選物，帶給消費者新的驚喜及風格感受。
(中時)
關鍵字：比漾選物店
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