Global Mall即日起送來店禮 母親節檔期高達13％回饋
Global Mall各店也準備投入母親節戰局，將於4月10日至26日推出首波母親節檔期《會員慶典》，不只有多項會員獨享價商品、最低優惠5折起、多項餐飲享買一送一，更有高達13%回饋率、週週抽iPhone7、滿額贈禮的活動，更在正式開跑前先贈送來店禮，務求母親節檔期業績可達目標為5.5億元，較去年再成長15%
Global Mall首波母親節檔期《會員慶典》從4月10日至5月14日天天全台抽一名得獎者，會員當日消費累積滿千元，即有機會抽中價值1萬5000元的3萬點數；而分店也同樣祭出優惠，4月10日至4月16日，Global Mall新北中和推出化妝品、內睡衣滿3000元送300元商品禮券；4月13至4月16日屏東市推出化妝品、內睡衣單筆消費滿5000送500；同時，兩店持Global Mall中信聯名卡消費還有刷聯名卡單筆滿6000元加送100元商品禮券，回饋率最高超過13％。另外更配合Apple Pay優惠，4月30日前，綁定中信聯名卡，使用Apple Pay不限金額消費，即可參加「週週抽iPhone7」活動。
而Global Mall也推出了多項會員獨享價商品，最低優惠5折起，多項餐飲享買一送一，包括南港車站店推出富士愛膝足護腿機，近55折優惠1萬9800元、板橋車站店則推出時尚運動品牌多項5折優惠商品等。現更加碼提前贈送來店禮，即日起至9日，全台6店會員憑不限金額發票，活動期間每日下午2點可兌換限量「大力蔘牛蒡」1支，今天首日開始兌換，不到下午2點就吸引了排隊人潮，短短半小時就幾乎兌換完畢。
(中時)
關鍵字：Global Mall、來店禮、母親節
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