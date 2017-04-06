跳愛河找女友 結果人在家中睡覺

高雄愛河之心寶珠溝閘門6日晚間近8時傳出有人跳愛河。警消趕到時男子已被民眾拉起。神情恍惚的男子說他女友跳愛河，他才跟著跳。不過警方查證後發現，他的女友當時正在家中睡覺，為避免意外，仍將男子送醫。

(中時)