台中亞緻大飯店推「歐食漫遊美食節」與「童心童樂主題客房專案」

台中亞緻大飯店28樓異料理自4月10日至5月7日，舉辦『歐食漫遊美食節』，以半自助午晚餐方式呈現。（圖／亞緻）

台中亞緻大飯店推出家庭親子住房「童心童樂主題客房專案」，2位成人加上1位小童入住卓越客房，平日4

4、5月是飯店餐飲業的傳統淡季，為了刺激消費，台中亞緻大飯店28樓異料理自4月10日至5月7日，舉辦『歐食漫遊美食節』，以半自助午晚餐方式呈現，搭配位上漁夫海鮮盤（雙人份）與台中知名『Im Talato我是塔拉朵冰淇淋』無限取用，每人830元起+10％。

亞緻大飯店表示，凡於EZTABLE訂位並預付訂金，即可享有餐費88折，加上原價1成服務費獨家優惠；4人同行，再贈S.PELLEGRINO義大利氣泡水1瓶，價值330元+10％。

28F異料理副主廚何明楓表示，為了符合自然慢活的健康飲食風潮，以南法、希臘和摩洛哥等各地區的傳統烹調手法為發想，設計出一系列美味的環地中海料理。

其中，特別推薦『火焰松露烤雞搭香燻培根』、『紐西蘭帶骨牛小排佐南法燉菜16oz』、『燒烤香料羊肋排襯驚奇醬』等3款主菜，餐檯吧上有多達28款的冷、熱前菜和湯品，每週輪番上陣；更有現場製作餐點與位上漁夫生鮮海鮮盤，讓味蕾品嚐到食尚樂活的純淨美味。

此外，台中亞緻大飯店推出全新家庭親子住房「童心童樂主題客房專案」，2位成人加上1位小童（6歲以下，不佔床之兒童）入住卓越客房，平日4,699元，含異料理自助式早餐2客、塔拉朵冰淇淋門票雙人份1張，再贈愛麗絲童心奇幻世界套票1組! 台中亞緻大飯店「童心童樂專案」活動場地，從館內擴大至館外，讓整個草悟道都是孩子們遊玩的樂園。

(工商)