從車禍中回到球場 朱俊祥相隔2年拿勝投
Lamigo桃猿中繼投手朱俊祥，今面對中信兄弟，在第6局中繼登板，主投1.2局，沒被擊出任何安打，還飆出4次三振，成功封鎖中信打線，成為球隊最後逆轉贏球的關鍵，自己拿下暌違2年的勝投，賽後也獲得單場MVP。
朱俊祥2013年選秀加盟桃猿，2014年就開始被寄予厚望，穩定在一軍中繼出賽，想不到球季結束後，卻發生車禍意外，開始漫長的復健之路，此役相隔2年拿下勝投，賽後頒獎時朱俊祥也不免哽咽。
朱俊祥說，想到這兩年來復健真的很辛苦，真的很感謝家人與學長們的一路支持鼓勵，也很謝謝球團這兩年的照顧，讓自己有機會回到這個夢想的舞台。
兩年的復健之路，朱俊祥回應，雖然過程又遇到許多大大小小的傷勢，不過就是一步一步慢慢進步成長，今年也很感謝林英傑賢拜的加入，讓自己也請教到更多知識，學習到更多經驗。
開季朱俊祥就被球隊登錄在一軍，不過直到此役才中繼上場，朱俊祥坦言，前面的比賽也都很想上場，今天上場就是拚盡全力，畢竟很久沒在一軍出賽了，真的相當開心，想不到還拿下勝投跟MVP。
賽後總教練洪一中也相當讚許朱俊祥的表現，洪總指出，感覺到朱俊祥不管控球還是球速，都有回到當時的巔峰狀態，真的很棒。
(中時電子報)
關鍵字：朱俊祥
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