澳門賭王帳房馮志明百萬交保 未表意見

我要評比

富創董事長馮志明。（蕭博文攝）

幸福人壽前董事長鄧文聰被控掏空資產127億多元，一審被判28年，昨獲台灣高等法院裁定以3億5000萬元交保。台北地檢署今日則針對幸福人壽涉嫌賤賣信義計畫區D3土地案，拘提澳門賭王何鴻燊的帳房、富創董事長馮志明，檢察官今晚複訊後，依保險法命100萬交保，並限制出境出海。

馮志明今日在機場遭攔，晚間拖著行李箱離開地檢署，但未表任何意見。

(中時)