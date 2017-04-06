捷克央行取消歐元兌克朗匯率限制

捷克央行周四取消歐元兌捷克克朗匯率維持在1歐元兌27克朗的限制，但市場反應並不明顯。歐元兌克朗匯率繼周三收盤下跌1.2％至26.726克朗後，周四盤中僅下跌1％。ING集團預期未來幾天內只要歐元兌克朗匯率維持在25.0至29.0克朗範圍，捷克央行都不會有所動作。

(工商)