嫌薪水低 卡拉OK服務生當詐騙車手遭逮

謝男（白上衣者）嫌卡拉OK店員薪水太低，轉行幹起詐騙車手，第一次就被逮捕。（程炳璋翻攝）

台中市謝姓中年男子從事卡拉OK服務生半年，嫌薪水太低，轉行幹起詐騙車手勾當，他第一次下海就出師不利，6日晚間8時15分到台南市中西區一處櫃員機領錢，就遭長期埋伏的黃姓、吳姓員警識破逮捕，當場起獲盜領的67萬贓款，與20餘張人頭提款卡。

38歲的謝男原在台中的卡拉OK餐廳擔任服務生，月領2萬餘元，他嫌薪水太低，在朋友介紹之下，轉行幹起詐騙車手，以行情價格來說，每盜領10萬，就可獲得1000元的報酬。

謝男滿心以為轉行車手好賺，卻不知隱藏著被抓的高風險，他第一次下海，帶著20餘張人頭提款卡，搭火車南下台南取款，連續在多處銀行櫃員機提領贓款，6日晚間8時許卻在中西區的聯邦銀行櫃員機前栽跟頭。

台南市警二分局長期在各取款處設有埋伏勤務，這回由內勤警員黃冠宇、吳哲銘輪值，在中正路聯邦銀行分行前見到謝男行跡可疑，立刻呼叫支援警力包圍。謝男無路可逃，當場身上共查獲67萬贓款，還有9張人頭提款卡，隨身並有台解碼機。

警方隨後在他租屋處內再搜獲14張提款卡，3本存摺與6張手機sim卡。警方表示，謝男吸待解碼機，表示詐騙上游並不信任他，擔心他捲款潛逃，才會要他帶著解碼機，每次告知一張提款卡的密碼給他解碼。

謝男落網悔不當初，嘆息不景氣，工作難找，才會當起詐騙車手，沒想到第一次就落網，警方將他依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)