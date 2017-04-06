敘利亞毒氣彈初步證實為沙林神經毒劑
日前在敘利亞伊利卜(Idlib)地區攻擊反抗軍造成至少80人死亡所使用的毒氣彈，經土耳其醫療部門檢驗受害者，已初步證實為沙林神經毒劑。
據法新社報導，日前有31名被毒氣彈所傷的敘利亞人被送到鄰近的土耳其接受治療，其中3人已宣告不治。土耳其衛生部門在聲明中說，根據初步檢驗，受害者是接觸到神經毒劑沙林(Sarin)而受傷。
沙林是一種神經毒劑，可以破壞神經系統功能。1938年德國被發現，原為研製殺蟲劑的副產品，二次大戰後才開始生產做成化學武器。
以沙林進行恐怖攻擊最著名的就是由奧姆真理教發動的東京地鐵沙林毒氣事件，事件發生於1995年3月20日早晨，奧姆真理教教徒在東京的營團地下鐵5班列車上，同時散布沙林毒氣，造成13人死亡，超過6,300人輕重傷，並在日本全國造成極大恐慌。
以毒氣彈攻擊敘利亞反抗軍的事件已引來國際譴責，矛頭指向敘利亞政府軍，但敘利亞的阿薩德政府堅決否認，支持阿薩德的俄羅斯也斥之為無稽之談。目前聯合國準備就此事進行徹底調查。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。