敘利亞毒氣彈初步證實為沙林神經毒劑

一名敘利亞毒氣彈攻擊的受害者被送到土耳其的Reyhanli醫院進行醫治，醫療人員全副武裝小心翼翼地運送被毒氣侵害的傷患。（圖／美聯社）

日前在敘利亞伊利卜(Idlib)地區攻擊反抗軍造成至少80人死亡所使用的毒氣彈，經土耳其醫療部門檢驗受害者，已初步證實為沙林神經毒劑。

據法新社報導，日前有31名被毒氣彈所傷的敘利亞人被送到鄰近的土耳其接受治療，其中3人已宣告不治。土耳其衛生部門在聲明中說，根據初步檢驗，受害者是接觸到神經毒劑沙林(Sarin)而受傷。

沙林是一種神經毒劑，可以破壞神經系統功能。1938年德國被發現，原為研製殺蟲劑的副產品，二次大戰後才開始生產做成化學武器。

以沙林進行恐怖攻擊最著名的就是由奧姆真理教發動的東京地鐵沙林毒氣事件，事件發生於1995年3月20日早晨，奧姆真理教教徒在東京的營團地下鐵5班列車上，同時散布沙林毒氣，造成13人死亡，超過6,300人輕重傷，並在日本全國造成極大恐慌。

以毒氣彈攻擊敘利亞反抗軍的事件已引來國際譴責，矛頭指向敘利亞政府軍，但敘利亞的阿薩德政府堅決否認，支持阿薩德的俄羅斯也斥之為無稽之談。目前聯合國準備就此事進行徹底調查。

(中時電子報)