中國發布首個自主制定虛擬實境標準

新華社報導，由中國電子技術標準化研究院牽頭制定的虛擬現實頭戴式顯示設備通用規範聯盟標準，6日在北京正式發布，這是中國虛擬實境（VR）領域首個自主制定的標準。

報導稱，據中國電子技術標準化研究院黨委書記林寧表示，該標準規定了外接式、一體式、外殼式三位一體的頭戴式顯示設備的性能定義、顯示方法、測量方法等，涵蓋了市場所有的頭盔設備類型，本標準可以用於規範、指導各類虛擬現實頭戴式顯示設備的設計、生產、檢驗及實驗等。

(工商)