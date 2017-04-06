興航勞資協議 勞方最後多拿4.1萬元
北市勞動局6日上午召開復興航空第8次強制協商會議，歷經4小時協商，勞資雙方終達成協議，協商成立，勞方最後決定退讓，同意資方無需依「大量解雇勞工保護法」支付薪資，除給每個員工法定資遣費，外加支付每人4萬1000元。
興航工會理事吳崇華說，經過內部討論，多數希望能早日結束回歸正常生活，如果繼續下去，不知道要花多久時間，他坦言，相當遺憾「大解法」未能完全保障勞工權益，大解法之下，勞資雙方只能不斷協商到達成共識，沒有設一個停損點，例如在怎樣的情況下可進入仲裁。
復興航空公司去年11月22日宣布解散，引發大量解雇勞工，涉及影響勞工人數近1800人，為北市近年來最大型解僱勞工爭議案件，案件發生初期，勞動局採取主動訪視，由就服處進場提供就業諮詢，且為確保勞工集體協商權，於確認復興航空企業工會文件齊備後，即核准發給工會登記證書。
勞動局表示，歷經4個月的大解強制協商終於在今天達成協議，除感謝主席朱瑞陽律師於歷次協商會議中，為促成雙方和解而盡力嘗試提出各種協商方向及替代方案外，最終總算達成大量解僱勞工強制協商制度設計的目的，使勞工權益受到一定保障，避免勞工債權與其他抵押債權一般，須經歷漫長的清算、變賣，甚至司法程序，還不一定能獲得完整的清償。
勞資雙方於自主協商不成後，勞動局依法於去年12月8日展開強制協商會議，迄今共達8次，協商期間長達4個月。其中，勞動局長賴香伶也在第5次協商會後，陪同工會代表與當時復興航空董事長林明昇會面，促成勞資對話。
勞動局指出，協商期間，該案歷經復興航空公司無預警停飛、經營權易手等傳言，至最後下市清算，資方強制協商委員改由清算人代表，皆增加協商難度，也使勞工爭取權益過程多所波折。
(中時)
關鍵字：復興航空
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