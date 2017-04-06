最強置入？職棒轉播變大愛台 球迷傻眼

中華職棒轉播變成大愛台。（葉書宏攝）

網友們在PTT討論。（葉書宏翻攝）

中華職棒今（6日）晚間Lamigo桃猿在主場迎戰中信兄弟，負責體育頻道「ELEVEN SPORTS」在晚間7時許，畫面突然跳成「大愛台」，讓球迷們一頭霧水，以為誤按到遙控器，在PTT討論版中一看原來全台各地幾乎都發生類似情況，大約3分鐘後又恢復原來頻道，網友們打趣說「原來這是大愛台的最強置入行銷！」

雙和地區的系統業者新視波回應，「可能是系統在調整頻道，已恢復正常，還必須釐清原因。」

(中時)