為什麼在高速公路上千萬別開同側車窗？
你曾在高速行駛中的車上這樣做嗎？在高速公路開車時開窗，要嘛別開窗，若要開窗，千萬要避免將同一側的兩扇車窗同時打開。
因在高速公路上車速極快，如果開同一側的兩扇窗，氣流就會在同一側強灌入車內，乘客會受到強大的氣流壓力。此時若不巧飛入一片樹葉或其他東西，短時間被「毀容」的機率極大，因此還是儘量避免開同側車窗。
其實現在很多車都配備有天窗，這時天窗就可大大發揮作用了。在高速公路上開天窗通風換氣，除了不會有危險，受到車內外氣流壓力的影響，車內空氣迴圈會很快，對行車的風阻影響並不大。
據鳳凰網報導，如果車子未配備天窗，那麼可開斜對角的車窗，一前一後一左一右，雖比不上開天窗，但也是安全開窗一個不錯的選擇。
(中時電子報)
文章來源：為什麼高速路上千萬不能開同側車窗？
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