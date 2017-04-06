為什麼在高速公路上千萬別開同側車窗？

高速公路上千萬別開同側車窗。(翻攝自鳳凰網)

你曾在高速行駛中的車上這樣做嗎？在高速公路開車時開窗，要嘛別開窗，若要開窗，千萬要避免將同一側的兩扇車窗同時打開。

因在高速公路上車速極快，如果開同一側的兩扇窗，氣流就會在同一側強灌入車內，乘客會受到強大的氣流壓力。此時若不巧飛入一片樹葉或其他東西，短時間被「毀容」的機率極大，因此還是儘量避免開同側車窗。

其實現在很多車都配備有天窗，這時天窗就可大大發揮作用了。在高速公路上開天窗通風換氣，除了不會有危險，受到車內外氣流壓力的影響，車內空氣迴圈會很快，對行車的風阻影響並不大。

據鳳凰網報導，如果車子未配備天窗，那麼可開斜對角的車窗，一前一後一左一右，雖比不上開天窗，但也是安全開窗一個不錯的選擇。

(中時電子報)