泰王簽署軍方支持新憲法

法新社報導，去年10月蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）去世後登基的新任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），在周四簽署軍方支持的新憲法，進一步擴大軍方在政府內部的掌控權，並為明年下半即將舉行的大選鋪路。

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