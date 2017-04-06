人口大幅成長 林口區新林國小新建校舍動土

新北市政府在林口新林地區闢建「新林國小」，6日上午舉行動土典禮，市長朱立倫表示新林國小以景觀、生態、文化為建校主軸，預計明年8月完工，解決臨近頭湖、麗林和南勢等額滿國小的壓力，也為林口新市鎮注入教育新活力。

朱立倫表示，林口儼然已成為大台北發展最快速的城市之一，為因應外來人口移入，市府於2014年7月核定於文小六用地新設新林國小，編列3億4千多萬經費，由工務局新工處代辦校舍新建工程。

工務局指出，新林國小校園面積有2.75公頃，總樓地板面積將近2萬平方公尺，將興建地下1層、地上4層的行政與教學大樓，分兩期施工，第一期共興建6棟建築物包括校舍、行政大樓、教學大樓、幼兒園等，第二期再興建2棟校舍，除提供學生寬敞的教室空間外，還有活動中心、運動場、圖書館、開心農場和生態池等多元學習空間。

教育局指出，新林國小完工後將招收國小部1至4年級普通班30班、資源班2班，以及幼兒園5班的學生，以紓解附近頭湖、麗林及南勢等額滿學校的壓力，未來將以雙語國際、資訊科技、創作美學及環境食農為發展重點。

新工處表示，新林國小校舍結合在地環境、文化、歷史與生態等特色，例如校園邊緣綠色草坡的設計，可阻擋強勁的冬季東北季風，結合草坡旁的生態池及家長接送迴廊，將共同形成具公園休閒氛圍的校園，是座與自然環境融合的永續校園，將成為林口最具特色的景觀綠色校園。

新工處表示，建築設計利用現有自然元素、雨水、季風及光線等，達到通風、採光及節能效果，完工後將申請綠建築9項黃金級標章。

(中時)