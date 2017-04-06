37歲壯男酒後猝死友人辦公室

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基隆市消防局今天晚間9時許，獲報指稱忠二路一名男子意識不清、全身冰冷倒臥2樓辦公室，立即派遣人員前往救援，當消防趕抵，男子半身赤裸癱軟，已無呼吸心跳，立即將他送往基隆醫院搶救，仍回天乏術。

警方調查，死者為37歲林姓男子昨天受邀前往友人辦公室酒敘，眾人酒後倒頭睡在辦公室內，絲毫未察覺異樣，直至今天晚間友人喚不醒林男才驚覺不對，通報消防救援，仍回天乏術。

目前警方已介入調查，發現現場遺留許多烈酒空瓶，但因男子身上無明顯外傷，且現場無打鬥痕跡，初步排除他殺可能，同時已聯繫林男家屬，再進一步釐清案情。

(中時)