紐約市5月起提供市區渡輪服務

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周四宣布，紐約市規劃的市區渡輪服務在造船廠趕工之下將提前首航，其中洛克威（Rockaway）及皇后區（Queens）兩區因居民上班通勤時間最長，將自5月1日起率先推出渡輪服務。

(工商)