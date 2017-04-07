天氣回暖櫻花盛開 捷運淡水站開出賞櫻接駁車

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近日天氣回暖，天元宮櫻花將進入盛開階段，為避免各地的遊客湧入賞櫻導致沿線淡水民權路、中正東路及淡金公路等交通動線道路壅塞，新北市交通局提醒民眾，儘量搭乘大眾運輸轉乘接駁車前往，以享受賞櫻好心情。

交通局表示，為配合花季期間車流紓導，淡水分局自2月25日起依北新路之車流狀況彈性實施車輛總量管制，將持續實施至本月9日止。

4月9日前每天8時至18時，將視北新路車流狀況及停車場容量，彈性實施上山車輛總量管制；公車及當地居民憑證件則不予管制。

至於替代路線，交通局建議民眾可改道行駛區道北6線（新林路）、北8線（新興路）、北10線（興仁路）。

除了公車875、876、866、877路，9日前還有兩線接駁車包括「捷運淡水站-天元宮」線、「新市二路-天元宮」線。

交通局呼籲台64線銜接五股成泰路、龍米路，經關渡大橋往淡水平常假日車流量就很大，加上櫻花季期間北新路交通管制，勢必使道路更加壅塞，為避免塞車影響賞櫻興致，鼓勵搭乘捷運至捷運淡水站轉搭乘接駁車前往天元宮。

(中時)