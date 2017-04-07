無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北

總部位於法國巴黎的「無國界記者組織」今天宣布，考量台灣的地理位置、軟體服務及新聞自由度，將於台北設置在亞洲的第一個辦公室。

無國界記者組織（RSF）現有11個區域辦公室，分別位於柏林、布魯塞爾、日內瓦、赫爾辛基、倫敦、馬德里、里約熱內盧、斯德哥爾摩、突尼斯、維也納和華盛頓。

這些辦公室遍佈歐、美、非洲。在亞洲，無國界記者組織選擇台北做為第一個亞洲區域辦公室的設置城市，主要負責北亞的業務，除台灣本身外，還涵蓋中國大陸、香港、日本、北韓、南韓和蒙古。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）於官方網站公告中表示，在亞洲設置辦公室，展現無國界記者組織在國際發展上的活躍動能，亞洲是一個在世界版圖中越來越具影響力的地區，「台北的辦公室將可讓我們更能因應媒體自由面對的挑戰」。

他說，「選擇台灣是考量地理位置在中心，以及軟體服務的品質，而且台灣在無國界記者組織的年度新聞自由指數榜上，是亞洲的第一名」。

無國界記者組織為獨立機構，成立於1985年，宗旨是捍衛新聞自由及新聞工作者權益。1060407

(中央社)