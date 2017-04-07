獨／62歲林美照憂失智 砸百萬「整腦」
62歲的林美照頂著金鐘迷你劇視后光環，但近幾年演出卻大量減少，原因是2年前2度因急性肺炎住進加護病房，大病痊癒後，持續靠著中醫調養身體。前陣子她開車時發現眼睛不適
，檢查後確診為乾眼症，和朋友聊到這一年來常忘東忘西，朋友因此建議她到醫療機構做腦部神經修復檢測，沒想到被醫生告知「得失智症的機率比一般人高25倍」，把她嚇壞了。
林美照6歲時以童星起家，一轉眼在演藝圈出道54年，年輕時忙著拍戲、作秀，最高記錄曾有7天沒睡，大概是拚命過頭，當她想補眠時，卻發現無法深眠，只好求助精神科，後來得靠安眠藥才能入眠；因長期的睡眠障礙，安眠藥一吃就吃30多年，當朋友介紹她做腦部神經修復時，醫生問診前特地看了她的劑量，驚呼「一次的劑量，男人吃了根本可以連睡3天」。
她說，「以前看台詞看兩遍就全記得，連對手的也記起來，現在必須前一天做功課，而且還要念出聲來才行」，她想到媽媽60多歲就得失智症，完全要倚賴家人照顧，「當時我們都沒意識到，也沒想那麼多，媽媽看起來很正常，等發病一臥床，到最後嚴重到沒辦法進食，大小便不能自理，媽媽從失智到辭世前後大約4年」。
其實她對生死看得很豁達，「我不怕死，但不要活得沒尊嚴，也不想增加兒女負擔，我提早預防，至少還可以撐個10年吧
」，她說幸好警覺心夠，該醫療機構醫生告訴她，她的腦部功能「損壞」嚴重，若未能及早治療，失智症最快可能在1年內發作，和兒女討論後，才決定砸近百萬修復腦部神經，目前已做3次，療程約半年，安眠藥劑量也必須配合療程慢慢減量。
(中時)
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