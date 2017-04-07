北韓：美若挑釁 隨時奉上最無情打擊

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北韓駐莫斯科大使金亨峻今天表示，倘若遭到美國挑釁，北韓隨時可奉上「最無情打擊」。美國總統川普（Donald Trump）稍早前剛誓言，將繼續強化防衛來自北韓威脅的能力。

國際傳真社（Interfax）引述金亨峻（Kim Hyong-Jun）表示，「我們的軍隊已表明，如果在演習期間出現來自美國的即使是最小挑釁，我們隨時可奉上最無情打擊。」

金亨峻又說：「我們已準備好且有能力反制來自美國的任何挑戰。」

平壤當局發射1枚彈道飛彈落入日本海後，川普於5日向日本首相安倍晉三保證，美國將會持續強化嚇阻以及捍衛本身與盟邦的能力，動用全面軍事實力。

北韓外交部於3日抨擊華盛頓當局的強硬發言以及正在進行的美日韓聯合軍演，平壤當局視此軍演為入侵北韓的預演。

北韓官方中央通信社（KCNA）引述外交部發言人表示，這類魯莽行徑正促使朝鮮半島緊張情勢升高至「戰爭邊緣」。1060407

(中央社)