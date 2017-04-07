NBA》世界和平：我曾毀了喬丹的復出
湖人隊37歲的老將世界和平(Metta World Peace)是少數曾與喬丹、布萊恩、詹姆斯3人都交手過的現役球員，他告訴ESPN說，當年他初出茅廬時打傷喬丹，至今仍懊悔不已。喬丹在2001-02球季從巫師隊二度復出，但是開季前他被世界和平打斷了1根肋骨。
「若非喬丹帶傷復出，他可能每場都能得35分。」世界和平說，當年季外他與喬丹鬥牛時才21歲(那時叫做Ron Artest)，年輕氣盛的他只要碰到高手就毫不留情。「喬丹每次出手都會得分，我只想盡全力阻止他，但我不小心打到他的肋骨，那是我畢生最糟糕的日子之一。」
喬丹的肋骨斷了，但他沒倒地。世界和平說：「喬丹只停了幾秒鐘，然後輪他進攻時，他投進了最後一擊獲勝，像沒事一樣地離場。這就是麥可喬丹。」當年喬丹38歲，日後肋骨的傷未完全復原，但他該季場均仍有22.9分。
「我與布萊恩每次練球都打得很認真，布萊恩太神了，我從來沒辦法真正守住他。喬丹比布萊恩更強壯，事實上，老喬丹比很多巔峰期的球員更加強壯。不過布萊恩的進攻招式比較多，喬丹是徹底的基本功，布萊恩則融合了街頭籃球。」
「至於詹姆斯，他非常難守。」世界和平說，「我能盯住喜歡單打的頂級球星，我可以讓他們整晚都投不進，但詹姆斯愛傳球，他總有辦法讓他的球隊得分，因此我認為詹姆斯是極為獨特的球員。」
(中時電子報)
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