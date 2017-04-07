習近平抵佛州 川習會即將登場
中國國家主席習近平的座機今天抵達佛羅里達州，準備與美國總統川普舉行高峰會。川普稍早由華盛頓飛往佛州，他在行前再度對雙方的貿易關係表示不滿。
法新社報導，習近平一行搭乘的波音747專機在格林威治時間17時30分（台灣時間7日凌晨1時30分）左右抵達佛州棕櫚灘國際機場（Palm Beach Internationalairport），他在機場獲得軍禮歡迎。
川普的「空軍一號」專機於中午12時30分過後不久由華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛。
川普與習近平今晚將在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的俱樂部共進晚餐，兩人的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與彭麗媛也將出席，明天雙方將舉行連串會議，但除此之外，川習會的細節幾乎都未公布。1060407
(中央社)
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