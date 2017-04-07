MLB》前國聯MVP霍華 簽小聯盟合約

前費城人一壘手霍華加盟勇士隊小聯盟。(美聯社資料照)

37歲的前國聯MVP霍華(Ryan Howard)找到新東家了，雖然只剩下小聯盟合約，但他無論如何都還想再戰，他將以1年75萬美金加盟亞特蘭大勇士隊。霍華生涯13年來都待在費城人，3度打點王、2度全壘打王、1次國聯MVP，但是貢獻多年卻在最後一季遭到費城人買斷。

霍華只能擔任DH和一壘手，不容易擠上大聯盟，去年打擊率降至0.196的新低，不過仍敲出25轟，他的力量讓他至少可以獲得代打機會。還好霍華並不缺錢，費城人季外才以1000萬美金將他買斷，他生涯累計薪資已高達1.9億美元。

(中時電子報)