心好痛！高雄市整排遊覽車 竟都在曬太陽

高雄市整排遊覽車未出勤，竟都在曬太陽。(翻攝自中評社)

陸客銳減，高雄市幾處停車場不禁讓人看了心痛，整排遊覽車竟未出勤，都在曬太陽，相對以往陸客較多時，白天停車場幾乎都是空的。

高雄四維路、中正路、小港大寮區交界處的大型遊覽車停車場，竟看到近40輛新穎、造價數百萬的遊覽車沒生意可做，停著曬太陽。

在大寮、小港交界處有個佔地千坪的停車場， 共76格大型停車格，目前出租65格，但白天卻有超過一半以上的遊覽車未出勤。管理員說，司機就算沒團可接，白天也會來這兒整理車子，偶爾發動，免得沒電。

高雄市遊覽車商業同業公會理事長江其興說，目前高雄約有1400輛遊覽車，僅有成在跑，剩下3成都在休息。幸運的少數遊覽車還有國民旅遊可接，剩下的只能看天吃飯，有陸客就發車，沒陸客就只能曬太陽，希望政府能重視此事。

(中時電子報)