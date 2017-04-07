心好痛！高雄市整排遊覽車 竟都在曬太陽
陸客銳減，高雄市幾處停車場不禁讓人看了心痛，整排遊覽車竟未出勤，都在曬太陽，相對以往陸客較多時，白天停車場幾乎都是空的。
高雄四維路、中正路、小港大寮區交界處的大型遊覽車停車場，竟看到近40輛新穎、造價數百萬的遊覽車沒生意可做，停著曬太陽。
在大寮、小港交界處有個佔地千坪的停車場， 共76格大型停車格，目前出租65格，但白天卻有超過一半以上的遊覽車未出勤。管理員說，司機就算沒團可接，白天也會來這兒整理車子，偶爾發動，免得沒電。
高雄市遊覽車商業同業公會理事長江其興說，目前高雄約有1400輛遊覽車，僅有成在跑，剩下3成都在休息。幸運的少數遊覽車還有國民旅遊可接，剩下的只能看天吃飯，有陸客就發車，沒陸客就只能曬太陽，希望政府能重視此事。
(中時電子報)
文章來源：中評現場：整排遊覽車停著曬太陽 心痛！
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。