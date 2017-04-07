NBA》科爾反擊羅德曼：他用禁賽來休兵
羅德曼前日開砲批評詹姆斯愛輪休，並提起當年的喬丹是如何神勇地不需要輪休。羅德曼還說90年代的勇士比現在的更好。話題轉到勇士之後，勇士總教練科爾也出來還擊，科爾在公牛王朝時期與羅德曼是隊友。
科爾說：「羅德曼對輪休有意見，這太好笑了。事實上，羅德曼每年至少被禁賽15場，他輪休的機會可多了。他不是還在球季中跑去賭城和摔角狂熱大賽嗎？他當年根本是想休就休，他哪有資格批評別人。」
羅德曼和喬丹都不是很好的鐵人樣板，喬丹曾退休一年多去打棒球，羅德曼則是經常禁賽。不僅如此，羅德曼還大吹當年在湖人隊的蹺班事件。羅德曼1998-99球季短暫效力湖人，他在2月時加盟球隊，正好趕上一波10連勝。
「10連勝之後，我跟湖人總管魏斯特(Jerry West)說，我得放個假，因為我受不了俠客和Kobe那兩個天殺的混蛋。我習慣贏球，天哪，但我可沒辦法習慣這兩個XX。後來魏斯特帶我去賭城，給我20萬美金賭本，我一眨眼就輸了5萬。」羅德曼缺陣好幾場比賽才歸隊。
羅德曼季中加盟湖人一共只打了23場比賽，不過他確實有吹噓的本錢，當時37歲的他上場時間不到30分鐘，仍繳出場均11.2籃板，比歐尼爾還多。最後一季在小牛更是以38歲之齡抓下14.3籃板，是個令人又愛又恨的麻煩人物。
(中時電子報)
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