比上期進步!台灣觀光競爭力全球第30名 亞洲第7

來自新加坡的遊客，騎Ubike繞行台北101。（本報系資料照片）

世界經濟論壇（World Economic Forum）發布了最新一期《2017全球觀光競爭力排名報告》，在136個國家中，第一名由西班牙繼續穩坐冠軍，而台灣的排名較上期上升了2個名次!打進全球前30強，在亞洲國家排名第7名。

每2年公布一次的WEF的《全球觀光競爭力排名報告》，最新一期在昨日出爐，根據136個國家和地區的旅遊環境、政策條例、基礎設施和自然資源評比而出，儘管受到恐怖攻擊的威脅，但歐洲國家仍在此份榜單上表現亮眼，西班牙繼續蟬聯冠軍，法國、德國也和上一期排名相同，分居第2、第3名，而最後一名則由中東國家葉門拿下。

亞洲國家在此次排名表現也相當不錯，觀光的市場規模僅次歐洲，日本一口氣躍升5名，排名來到第4，香港排名也提升至第11名，新加坡第13名、中國大陸則為第15名、南韓第19名、馬來西亞第26名。

台灣和2015年相比，排名提升了2名來到第30名，在亞洲國家中排行第7名，而在細項裡，文化資源及商務旅行排第26、安全項目第28名、健康衛生排第40名。

(中時電子報)