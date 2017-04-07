習川會 要談出什麼結果

大陸國家主席習近平。（新華社資料照片）

美國總統川普。 （新華社）

上任不滿百日的美國總統川普與中國國家主席習近平首次會面正在進行，分析家認為，除了如北韓與中美貿易等較為困難的議題之外，中國可望帶來一籃子賀禮，做為川普曾在推特上所提到雙方會面的成果(tweetable tweetable)。習近平則可能提出要求川普保證不對中國課徵懲罰性關稅，並延後對台軍售時間。

雖然中美雙方早已就這次習川會定調為「輕鬆的互動」，但擺在桌面上的問題並不十分輕鬆。參與規劃這次中美高峰會談的白宮的亞洲問題專家帕汀格(Matt Pottinger)指出，北韓與中美貿易問題是此次會談中較難的部份。周四晚間彭麗媛與梅蘭妮川普兩位第一夫人都會陪同進行會見，「雙方可以喝喝茶，介紹一下彼此的內閣成員」，隨後當然還會舉行晚宴，相關的會談將可以延續到周五中午的工作餐會。

白宮官員說，由於安全上的考量，習近平與彭麗媛將不會下塌於馬阿拉哥度假中心，而是住在距離當地不遠的另一處度假飯店，當地已經佈置好高度警戒的特種安全人員，也包括海上防衛隊。

法新社引述消息人士的話指出，中方這次帶來的厚禮，可以滿足川普在推特上所提到的預期成果：中美貿易議題與增加美國人就業。這或許可以緩和雙方因台灣問題的歧異而引發的緊張關係。

消息人士說，其中最主要的是習近平將送來包括多項投資計在內的厚禮，遠比先前日相安倍訪美所宣稱的70萬個就業機會大得多。此外，中方也將宣布對美國開放中國大陸的汽車與農產品市場，甚至在美國要求中國緊縮對北韓匯銀協助上做出讓步。而習近平將要求川普保證不對中國貨品課徵懲罰性關稅，同時延緩對台軍售，至少拖到今年底中共召開十九大之後。

消息人士分析，不論是國內或國際議題，在這次習川會面中，雙方下的籌碼都不小。習近平要藉這次會面來對國內展示他與美國新政府打交道的能力，而川普則需要藉這次機會，在國內施政遭遇連串挫敗後扳回一城。

最後，最棘手而迫切的北韓問題，中美雙方要達成協議，恐怕很難預料。美國戰略與國際研究中心(CSIS)專家葛來儀說，雙方要在一天的會談中找到解決方案相當困難，畢竟在北韓問題上，中國的利益與美國的利益並不相同。

(中時電子報)