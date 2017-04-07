送葬者將開刀 摔角狂熱33又創紀錄

送葬者在本屆大賽後很可能退休。(摘自WWE官方推特)

進入網路時代之後，職業摔角不再神秘，大眾早已習慣了打打殺殺的鏡頭，WWE節目收視率也不斷面臨嚴峻挑戰，不過他們苦心經營的摔角狂熱大賽仍傳出捷報。根據《富比世》報導，第33屆大賽除了在WWE自己架設的網路付費頻道開出195萬收視戶的紀錄，也創下奧蘭多Camping世界中心場館1450萬美金的票房新高。

這場大賽主打的是送葬者的生涯最終戰，52歲的送葬者在苦戰之後輸給反派新星瑞恩斯，賽後他在場上褪去戰袍，於摔迷的感謝聲中告別擂台。由於送葬者身形高大，超過30年的征戰讓他的下半身不堪負荷，他將接受髖關節置換手術，雖未正式宣告，但外界認為他已經就此退休。

送葬者本名馬克卡拉威(Mark Calaway)，他自1984年加入職業摔角，他優異的體格與敏捷的身手很快獲得注意，但是他真正的成功是自1990年加入WWF(現名WWE)開始。當時WWE為他量身打造一個擁有超自然力量的黑暗使者，他完美詮釋這個充滿神秘的角色，從此以「送葬者」之名享譽職業摔角，曾創下摔角狂熱21連勝的紀錄，他進入摔角名人堂只是時間問題。

(中時電子報)