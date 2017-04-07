川習會展開 不預期分歧有進展

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中國國家主席習近平與美國總統川普，今天陸續抵達佛羅里達州棕櫚灘。美中第一家庭與高層官員進行晚宴與交流，就各項議題展開會談，雙方都不預期分歧會有突破。

習近平與第一夫人彭麗媛在美東時間6日下午抵達佛州棕櫚灘國際機場，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）夫婦前往迎接。

習近平與身著黑色外套的彭麗媛在簡短軍禮歡迎儀式後，驅車前往下榻飯店「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。

數百名中國大陸僑胞著紅色衣帽，在飯店附近道路揮舞美中國旗，歡迎習近平到訪。法輪功、西藏與中國異見人士也在人群中持標語、喊口號，表達訴求。

美國警方與特勤封鎖飯店附近道路，中方代表團成員陸續進入水棕櫚海灘度假村。

川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）約在中方代表團到達後1小時後抵達。美中第一家庭與代表團成員在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤。

美中雙方都將首次非正式形式的川習會定位在初步交流，增加瞭解，不預期在各項分歧上有重大進展。

提勒森與中方對口會晤後，預計會有簡短說明。1060407

(中央社)