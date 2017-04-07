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習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴

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習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
從左至右：中國第一夫人彭麗媛、中國總統習近平、美國總統川普和美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
習近平抵佛州。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
美國總統川普和其妻梅蘭妮亞、中國總統習近平和彭麗媛的合照。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
川習會今天登場。(美聯社)
歡迎和抗議聲中 習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
習近平美東時間6日下午從機場駛往下榻的「水棕櫚渡假村」旅館，沿途受到歡迎和示威者的歡呼與抗議( 江靜玲攝)
歡迎和抗議聲中 習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
習近平座車在層層保護中駛入下榻旅館(江靜玲攝）
歡迎和抗議聲中 習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
中方為確保此次會談順利進行，動員上百名工作人員支援( 江靜玲攝)
歡迎和抗議聲中 習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
當地警方出動大批警力確保安全（江靜玲攝)

中國國家主席習近和美國總統川普平於美東時間6下午日（台北時間7日凌晨）先後飛抵佛羅里達州，「習川會」正式登台。中美兩國元首將於台北時間7日早上5時晤面，舉行第一輪會談；6時30分川普在佛州海湖俱樂部宴請習近平夫婦。次日將舉行第二輪會議。

習川會未開始 川普在機上就預測中國會助美制北韓

習近平夫婦和中方代表團一行抵達佛州機場時，務卿提勒森前往接機，並受到軍禮歡迎；川普的「空軍一號」專機也於當地時間6日下午2時45分（台北時間7日凌晨2時45分）飛抵佛州，川普妻子梅蘭妮亞和女兒伊凡卡，及伊凡卡和庫許納的三名子女也都隨行。

此次「習川會」時間雖24小時，兩造談判陣營卻格外浩大。中國副總理汪洋、劉延東，國務委員楊潔篪、外長王毅、國防部長常萬全，以及經濟財政首長都隨同習近平出訪；美方除外交、國防、經濟、財政部會首長與會外，白宮國安顧問麥馬斯特、策略長巴農，貿易委員會主席納瓦洛，經濟委員會主席科恩，以及川普的女婿庫許納，都在美方代表團之列。美國媒體報導，川普抵達佛州前，再次對美中雙方貿易關係有所微詞。

這是習近平和川普首度晤面，也是習近平第一次到佛州訪問。中方為確保此次會談順利進行，動員上百名工作人員支援。習近平美東時間6日下午從機場駛往下榻的「水棕櫚渡假村」旅館，沿途受到歡迎和示威者的歡呼與抗議。大批來自各地的示威和支持習近平到訪者6日一大早便陸續湧進「水棕櫚渡假村」一帶，當地警方也出動了大批警力，包括武警在內，防範未然。

習近平座車和中方代表團一行在嚴厲保護下駛入旅館，稍事休息後。習近平和中方代表團一行驅車前往「海湖」俱樂部與川普總統晤面，並與美方代表團展開「習川會」第一輪會談。晚間，川普在「海湖」俱樂部以家宴邀請習近平夫婦晚餐。次日，習川兩人將會共同散步，中美雙方將舉行第二輪會談。彭麗媛和梅蘭妮亞兩位第一夫人，則會共同參訪當地學校。

習近平一行將在美東時間7日中午(台北時間8日凌晨) 工作午餐後，結束訪問，返回中國。

(中時)

習川會未開始 川普在機上就預測中國會助美制北韓
關鍵字：習近平川普時間佛州代表團
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