習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴

從左至右：中國第一夫人彭麗媛、中國總統習近平、美國總統川普和美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)

習近平抵佛州。(美聯社)

美國總統川普和其妻梅蘭妮亞、中國總統習近平和彭麗媛的合照。(美聯社)

川習會今天登場。(美聯社)

習近平美東時間6日下午從機場駛往下榻的「水棕櫚渡假村」旅館，沿途受到歡迎和示威者的歡呼與抗議( 江靜玲攝)

習近平座車在層層保護中駛入下榻旅館(江靜玲攝）

中方為確保此次會談順利進行，動員上百名工作人員支援( 江靜玲攝)

當地警方出動大批警力確保安全（江靜玲攝)

中國國家主席習近和美國總統川普平於美東時間6下午日（台北時間7日凌晨）先後飛抵佛羅里達州，「習川會」正式登台。中美兩國元首將於台北時間7日早上5時晤面，舉行第一輪會談；6時30分川普在佛州海湖俱樂部宴請習近平夫婦。次日將舉行第二輪會議。

習近平夫婦和中方代表團一行抵達佛州機場時，務卿提勒森前往接機，並受到軍禮歡迎；川普的「空軍一號」專機也於當地時間6日下午2時45分（台北時間7日凌晨2時45分）飛抵佛州，川普妻子梅蘭妮亞和女兒伊凡卡，及伊凡卡和庫許納的三名子女也都隨行。

此次「習川會」時間雖24小時，兩造談判陣營卻格外浩大。中國副總理汪洋、劉延東，國務委員楊潔篪、外長王毅、國防部長常萬全，以及經濟財政首長都隨同習近平出訪；美方除外交、國防、經濟、財政部會首長與會外，白宮國安顧問麥馬斯特、策略長巴農，貿易委員會主席納瓦洛，經濟委員會主席科恩，以及川普的女婿庫許納，都在美方代表團之列。美國媒體報導，川普抵達佛州前，再次對美中雙方貿易關係有所微詞。

這是習近平和川普首度晤面，也是習近平第一次到佛州訪問。中方為確保此次會談順利進行，動員上百名工作人員支援。習近平美東時間6日下午從機場駛往下榻的「水棕櫚渡假村」旅館，沿途受到歡迎和示威者的歡呼與抗議。大批來自各地的示威和支持習近平到訪者6日一大早便陸續湧進「水棕櫚渡假村」一帶，當地警方也出動了大批警力，包括武警在內，防範未然。

習近平座車和中方代表團一行在嚴厲保護下駛入旅館，稍事休息後。習近平和中方代表團一行驅車前往「海湖」俱樂部與川普總統晤面，並與美方代表團展開「習川會」第一輪會談。晚間，川普在「海湖」俱樂部以家宴邀請習近平夫婦晚餐。次日，習川兩人將會共同散步，中美雙方將舉行第二輪會談。彭麗媛和梅蘭妮亞兩位第一夫人，則會共同參訪當地學校。

習近平一行將在美東時間7日中午(台北時間8日凌晨) 工作午餐後，結束訪問，返回中國。

(中時)