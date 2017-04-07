擂台上求婚! 這次WWE是玩真的

妮琪在摔角狂熱大賽上接受席納求婚。(摘自WWE官方推特)

第33屆摔角狂熱大賽傳來捷報，不過WWE首席巨星席納(John Cena)這次沒有參與主賽和冠軍賽，而是與他幕後相戀多年的女選手妮琪(Nikki Bella)組隊打混雙，他們的對手是另一組夫妻檔The Miz和Maryse。

WWE最初不希望將這段戀情搬到台前，席納也表示還沒有計畫成家，直到開打前兩個月，妮琪都還不知道可以和席納在大賽上同台。最後WWE決定讓他們在擂台上「開花結果」，妮琪又驚又喜，「我還以為席納要去打送葬者。」

男女混合雙打有特殊的規則，不准男人打女人，有一方換人時，對方也必須在時限內換手，否則就算違規。當然在裁判看不到的地方，什麼規則都可以不算數，這使得比賽妙趣橫生。席納與妮琪獲勝後，妮琪終於等到她期待多年的一刻，有什麼比得上在7萬5000人身旁、195萬收視戶面前讓男友下跪求婚呢？

今年33歲的妮琪與孿生妹妹布莉(Brie Bella)同時進入WWE，起初她們只是以雙胞胎做為賣點，缺乏擂台技巧。後來姊妹努力鍛鍊，特別是妮琪還獲得了《職業摔角畫刊》年度第1女摔角手的肯定。布莉2014年與摔角明星Bryan Danielson結婚，於去年大賽後退休。

由於每周都要直播節目和巡迴演出，男女選手相戀的情況很常見，就連大老闆麥馬漢的千金也是嫁給摔角手。WWE不願破壞席納的擂台形象，多年來將這段戀情限制在幕後，雖然WWE的劇情總是虛虛實實，不過這次看起來似乎是真的。

(中時電子報)