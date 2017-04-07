習川會未開始 川普在機上就預測中國會助美制北韓
美國總統川普(Donald Trump)和中國總統習近平今已分別抵達美國佛羅里達州，預計進行首次面對面會談。但在會談前幾個小時，川普就宣稱中國會加緊幫助美國對付北韓，並重申在中美貿易交流中，獲得不公平的待遇。
根據CNN報導，在搭乘空軍一號前往會面場地─川普位於馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的俱樂部時，川普對機上的記者表示，中國會進一步幫助美國阻止北韓的核武計畫發展。據美國電視台ABC News報導，在本周接受《金融時報》(Financial Times)的專訪時，川普就表示他可能會用貿易這點，在協商時對中國施壓，並要求中國直接和北韓接觸以遏止北韓的核子發展計畫。
他也再度重申美國在中美貿易上獲得許多「不公平的待遇」，川普說：「我們一直沒有被公平對待，並且好幾、好幾年來和中國訂下許多糟糕的貿易協議，因此我們將在會面中談這件事。」語畢他再度對記者強調他和習近平會討論貿易、北韓和許多其他事務。
白宮秘書史派塞(Sean Spicer)表示，川普即將在美國時間周四晚上在俱樂部中和習近平會面，在正式坐下來享用晚餐前，兩人會有一段私下會面相處的時光。
(中時電子報)
文章來源：Trump faces diplomatic test in summit with China's Xi Jinping, predicts progress on North Korea
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