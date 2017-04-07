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世界油價今天連續第三個交易日走高，紐約和倫敦市場原油期貨價格都上漲約1%，無視美國原油庫存報告的利空消息。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲55美分，收在每桶51.70美元，是3月7日以來的最高價位。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲53美分，收在54.89美元。1050407

(中央社)