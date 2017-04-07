今高溫31度 暖熱好天氣到周日 下週降溫有大雨
今中午過後山區要注意可能會有些午後對流發展，局部地區雨勢會變得明顯一些，有時也可能影響到大台北及東北部地區，稍加留意即可，而溫度方面，南風持續帶來暖空氣，各地白天高溫還是會在27至31度之間，會有點悶熱感。
根據氣象局資料顯示，週六週日天氣大致穩定，降雨的情形不算太多，不過午後在熱力作用加強下，西半部山區及東北部地區出現局部短暫陣雨的機率較高，週日在受到鋒面前暖區及偏強西南風雙重影響下，西半部及東南部的高溫有機會來到31至33度，非常有夏天的味道。
下週一、二，台灣北邊開始有鋒面接近，北部、東半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，11日之後各地氣溫逐日下降，其中北台降溫幅度較大，預計下週三、四是鋒面影響最明顯的時段，各地天氣不穩定，尤其中部以北地區可能出現較大雨勢及雷雨，週五後才會開始慢慢趨緩。
另外，金馬地區容易出現局部霧或低雲，氣象局也提醒預計搭機往返金馬地區的朋友要多注意航班資訊。
空氣品質方面，今北部及中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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