提勒森：中方為美國利益帶來挑戰

美國國務卿提勒森今天在迎接中國國家主席習近平後表示，美國雖願意與中國合作，但也瞭解中方為美國利益帶來的挑戰。他希望建立維持建設性、合作與結果導向的政策。

提勒森（Rex Tillerson）在佛州棕櫚灘國際機場迎接習近平夫婦後表示，美中過去40年發展出深度連繫，川普政府承諾維持連繫將進入未來40年。美方希望建立能夠維持建設性、合作與結果導向的政策。

提勒森說，美國雖願意與中國合作，但也瞭解中方為美國利益帶來的挑戰。美國已強化對亞洲與世界盟友的堅實承諾，這些盟邦長期是重要盟友，與美國擁有相同價值觀和安全利益。

他強調，美國將保護美國民眾和機構避免受到網路攻擊，在人權、宗教自由等分歧上，美方將堅定提出美國的核心民主價值，倡議所有人應擁有自由生活的權利。

提勒森說，川普政府會在美中共同目標、安全與繁榮方面繼續合作，不會規避坦承討論，這對縮小歧異是必要的。

此外，美方期盼在外交政策上與中方合作出現進展，這符合美國以及區域利益。他希望中方對北韓的行徑發揮影響力，裂解其核武與飛彈計畫。無論是動用中方在聯合國安理會的地位或升高手段，中方會是終結北韓惡劣行為新策略的一部分。1060407

(中央社)