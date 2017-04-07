天氣暖熱偶有雨 離島濃霧恐影響航班
南風帶來濕暖空氣，中央氣象局指出，今天各地高溫可達攝氏27到30度，天氣暖熱偶有降雨，大台北、東北部地區要多注意，離島地區則可能出現濃霧影響航班。
氣象局表示，上午大致是飄雨或小雨的型態，午後山區可能有些陣雨，局部地區雨勢較為明顯，也可能順著風向影響到大台北及東北部地區，提醒大家外出時要留意天氣變化。
另外，今天開始在金門、馬祖容易出現局部霧或低雲，可能對能見度造成影響，提醒預計搭機往返金馬地區的朋友要多留意航班資訊。
空氣品質預報資訊方面，北部及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060407
(中央社)
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