MLB》東京奧運 大聯盟球員有機會參戰？
在世界棒壘總會(WBSC)會長法卡利(Riccardo Fraccari)的奔波下，國際奧會最終投票通過讓棒壘球重返2020年東京奧運。不過法卡利還在繼續努力，儘管難度很高，他希望能讓大聯盟派出球員參戰，以提升比賽可看性。
奧運比賽理當包含世界最優秀的運動員，有些球員確實也想為國爭光，然而大聯盟始終都有例行賽的壓力。大聯盟主席曼佛雷德對此不抱希望，但法卡利表示他有把握說服大聯盟讓派出球星參戰，「我還需要準備更多資料與細節，不過我有信心能與大聯盟達成共識。」法卡利認為大聯盟球團似乎還保有交涉的餘地。
這屆經典賽意外讓美國重新體驗國際賽的魅力，不過經典賽僅僅是在春訓期間，還不會影響例行賽。奧運的棒球比賽長達16天(7月24日-8月9日)，並且正在下半季爭奪排名的緊要關頭，這時候球團真有可能派球星飛去東京比賽嗎？
(中時電子報)
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